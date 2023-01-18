Игроку клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивану Проворову пришлось закрыть комментарии к своим постам в соцсетях из-за травли. Об этом рассказал «Московский комсомолец».
Проворов ранее отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ во время раскатки перед матчем с «Анахайм Дакс». В рамках акции игроки «Филадельфия Флайерз» надели кофты c радужными номерами и использовали клюшки, обмотанные радужной лентой.
Кофты и клюшки планируют продать с аукциона, а вырученные средства направить на благотворительность и усилия по развитию хоккея в различных сообществах.
Россиянин вышел на лед уже после раскатки, «Филадельфия Флайерз» выиграла матч со счетом 5:2.
«Я уважаю выбор каждого. Мой выбор - оставаться верным себе и своей религии. Это все, что я собираюсь сказать», - заявил хоккеист после игры.
Тренер «Флайерз» Джон Торторелла также подчеркнул, что Проворов «был верен себе и своей религии» - православному христианству.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова поддержала решение российского хоккеиста Ивана Проворова не участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
— Если бы он это сделал в России, никто бы не удивился. Даже не обсуждали бы этот поступок. В Америке это все очень сложно и, наверное, будет осуждаться. Удивительно, что он так смог сделать, — сказала парламентарий.
По мнению депутата, отказываться от подобных акций в западных странах становится все труднее. Журова призвала оценивать спортсменов по их достижениям и навыкам, а не по участию в каких-то акциях, передает «Спорт-Экспресс».
Александр Тихонов поддержал Ивана Проворова, отказавшегося надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
«Проворов абсолютно правильно сделал, нормальный парень. Молодец. Так и должно быть.
Что творится в Европе, Америке – караул просто! Терпеть не могу эту свору. Думаю, меня поддержат миллионы нормальных мужиков. Надо относиться к геям так же, как это было в СССР», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
В Советском Союзе была уголовная статья «за мужеложство».
Вячеслав Быков отреагировал на отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
«Не хочется комментировать это давление на нашего парня со стороны западного общества, потому что это общество для меня чуждое и неприятное.
Ивану тяжело сейчас будет справиться с давлением журналистов. Но Иван – наш парень с русским характером! Он справится. Удачи ему», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе поддержал российского игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ивана Проворова, отказавшегося выходить на разминку перед матчем своей команды в форме с ЛГБТ-символикой.
«Все, что связано с ЛГБТ, — в наши дни это навязчивая, нетолерантная к инакомыслию идеология. Мы искренне поддерживаем Проворова, он отстаивает свою свободу, свою христианскую идентичность. Ему сложно будет противостоять идеологическому молоху в одиночку, но хочется верить, что среди его коллег по команде найдутся еще смелые христиане, которые займут его позицию», — передает слова Кипшидзе ТАСС.
Популярный футбольный блогер Артем Нечаев, который сейчас проживает в Барселоне, прокомментировал слова Андрея Сибсканы об отказе Ивана Проворова надевать свитер с ЛГБТ-символикой.
Капитан «Амкала» поддержал защитника «Филадельфии», сказав, что он «показал яйца, что религия, кстати, не запрещает делать, в отличие от однополых отношений».
«Если что не осуждаю Сиба, пусть он думает, как хочет.
Тут смысл в слове «one love». Любовь – это то, что может испытывать каждый человек. Это то, что нас отличает от животных и что нас всех объединяет.
Ты можешь любить свою семью, можешь любить собаку, свой компьютер, мотоцикл. Каждый заслуживает любить и это не осуждается. Даже Боб Марли про это пел.
Очень жаль, что у многих это вызывает злость», – написал Нечай.
Канадский журналист TSN Горд Миллер призвал наказать российского хоккеиста Ивана Проворова, выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс», за отказ надевать форму в поддержку ЛГБТ. Он посвятил этому пост в Twitter.
«Первое — Иван Проворов имел право отказаться от участия в акции поддержки. Второе — "Филадельфия" должна была отреагировать таким образом, чтобы он не был допущен до игры. Третье — свобода слова не освобождает вас от последствий ваших слов или действий», — написал Миллер.
Канадская хоккеистка оценила отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
«Давайте-ка разъясним кое-что. У вас есть игрок, который открыто отказывается участвовать в инклюзивной инициативе.
И вы выпускаете его на матч? «Филадельфия», будь лучше этого», – написала хоккеистка сборной Канады Эрин Эмброуз.
Депутат Виталий Милонов похвалил Ивана Проворова за отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
– Проворов все правильно сделал, как нормальный русский мужик. Надеть такой свитер – это полнейший зашквар. В нормальном спорте после такого уже не место.
Американцы, как в политическом, так и в ментальном плане, большие ########, и свитеры в поддержку ЛГБТ являются отражением их сущности.
– Что делать российским хоккеистам, если в НХЛ заставляют принимать участие в таких акциях?
– Не принимать участие в таком. А если в поддержку ЛГБТ заставят совокупляться с активистами? Надо или оставаться человеком, или присягать таким ценностям, – сказал Милонов.
Североамериканские болельщики призывают дисквалифицировать российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова от матчей НХЛ, отправив его играть в Россию.
«Проворов находится на пути к тому, чтобы полностью уничтожить свою ценность на рынке игроков НХЛ», — считает пользователь под ником @PHILLY_SZN.
«Отправьте его в КХЛ!», — требует @mitchsbecray.
«Желаю, чтобы мой любимый «Ванкувер» подписал Ивана и отправил его обратно в Россию», — пишет @riotsurvivor.
«Они должны выгнать его из команды!», — просит пользователь с никнеймом @jaredbook.
«Проворова нужно немедленно дисквалифицировать! Но это НХЛ, поэтому, думаю, такого не произойдет, к сожалению», — поделился своим мнением @hockey_hater.