«Если что не осуждаю Сиба, пусть он думает, как хочет.



Тут смысл в слове «one love». Любовь – это то, что может испытывать каждый человек. Это то, что нас отличает от животных и что нас всех объединяет.



Ты можешь любить свою семью, можешь любить собаку, свой компьютер, мотоцикл. Каждый заслуживает любить и это не осуждается. Даже Боб Марли про это пел.



Очень жаль, что у многих это вызывает злость», – написал Нечай.