«Авангард» в овертайме обыграл «Металлург» в матче КХЛ

Команды набрали по 66 очков.

Фото: Championat.com Championat.com

Магнитогорский «Металлург» уступил омскому «Авангарду» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В основное время в составе магнитогорцев шайбы забросили Григорий Дронов, Андрей Чибисов и Анатолий Никонцев. У омской команды отличились Владимир Ткачев и Арсений Грицюк и Рид Буше. Решающий гол в овертайме забил американский форвард «Авангард» Алекс Бродхерст.

«Металлург» набрал 66 очков и сохранил третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» с таким же количеством баллов занимает четвёртое место.