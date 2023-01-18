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21 минуту назад

«Авангард» в овертайме обыграл «Металлург» в матче КХЛ

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Команды набрали по 66 очков.

«Авангард» в овертайме обыграл «Металлург» в матче КХЛ
Фото:  Championat.com Championat.com

Магнитогорский «Металлург» уступил омскому «Авангарду» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В основное время в составе магнитогорцев шайбы забросили Григорий Дронов, Андрей Чибисов и Анатолий Никонцев. У омской команды отличились Владимир Ткачев и Арсений Грицюк и Рид Буше. Решающий гол в овертайме забил американский форвард «Авангард» Алекс Бродхерст.

«Металлург» набрал 66 очков и сохранил третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» с таким же количеством баллов занимает четвёртое место.

В следующем матче «Металлург» 20 января сыграет в гостях с новосибирской «Сибири». «Авангард» в этот же день примет на домашней арене казанский «Ак Барс».

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