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34 минуты назад

В НХЛ прокомментировали отказ Проворова поддержать акцию в поддержку ЛГБТ

Илья Родин

Национальная хоккейная лига с пониманием отнеслась к отказу российского хоккеиста Ивана Проворова, защитника клуба «Филадельфия Флайерз», от участия в акции в поддержку ЛГБТ. Об этом пишет «Российская газета».

В НХЛ отреагировали на отказ россиянина надеть форму с ЛГБТ-символикой
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что в ночь на среду, 18 января, молодой хоккеист перед началом матча против «Анахайма» отказался выступать в форме с радужной символикой. Позже он объяснил это тем, что является православным.

Хоккеиста Проворова затравили в соцсетях

Уточняется, что решение вызвало волну хейта в социальных сетях Северной Америки. Комментаторы призывали руководство НХЛ примерно наказать игрока, позволяли себе в его адрес грубые и злые выражения. Проворову даже пришлось закрыть комментарии на своих страницах.

В пресс-службе НХЛ на фоне этого заявили, что клубы и игроки вправе самостоятельно принимать решения, в каких акциях им принимать участие, а в каких - нет.

В НХЛ пояснили, что по-прежнему поощряют голоса и взгляды спортсменов и клубов по социальным и культурным вопросам.

Хоккей,Иван Проворов,
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