Клим Костин рассматривал вариант продолжения карьеры в КХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Клим Костин после выхода на драфт отказов в октябре 2022 года рассматривал возможность продолжения карьеры в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Фото: Сайт НХЛ Сайт НХЛ

В конце июля 2022 года Костин продлил контракт с "Сент-Луисом", за который не провел ни одного матча, в начале октября он был выставлен на драфт отказов. С драфта нападающего забрал "Эдмонтон", обменяв его на Дмитрия Саморукова.

"Выбор всегда был: либо уехать в Россию, либо остаться в "Сент-Луисе". В Россию вернуться не получилось, но я всех подробностей не знаю. Пришлось продлить контракт с "Сент-Луисом", - сказал Костин.

"После того как меня выставили на драфт отказов, я всерьез рассматривал Россию, но, конечно, хотел остаться здесь и побороться. Слава богу, получилось так, что в "Эдмонтон" меня обменяли, сейчас я, конечно, ни о чем не жалею", - подчеркнул он.