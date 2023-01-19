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27 минут назад

Клим Костин в октябре рассматривал вариант продолжения карьеры в КХЛ

ТАСС

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Клим Костин после выхода на драфт отказов в октябре 2022 года рассматривал возможность продолжения карьеры в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Клим Костин рассматривал вариант продолжения карьеры в КХЛ
Фото: Сайт НХЛСайт НХЛ

В конце июля 2022 года Костин продлил контракт с "Сент-Луисом", за который не провел ни одного матча, в начале октября он был выставлен на драфт отказов. С драфта нападающего забрал "Эдмонтон", обменяв его на Дмитрия Саморукова.

"Выбор всегда был: либо уехать в Россию, либо остаться в "Сент-Луисе". В Россию вернуться не получилось, но я всех подробностей не знаю. Пришлось продлить контракт с "Сент-Луисом", - сказал Костин.

"После того как меня выставили на драфт отказов, я всерьез рассматривал Россию, но, конечно, хотел остаться здесь и побороться. Слава богу, получилось так, что в "Эдмонтон" меня обменяли, сейчас я, конечно, ни о чем не жалею", - подчеркнул он.

В сезоне-2020/21 Костин на правах аренды выступал в КХЛ за "Авангард", с которым выиграл Кубок Гагарина.

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