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1 час назад

Третьяк: ФХР планирует помогать исламским странам с тренерскими и судейскими кадрами

ТАСС

Федерация хоккея России (ФХР) намерена помогать исламским странам тренерскими и судейскими кадрами. Об этом ТАСС в четверг рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Федерация хоккея России планирует помогать исламским странам
Фото: ТАССТАСС

Турнир по хоккею среди исламских стран и Республики Татарстан проходил в Казани с 14 по 17 января с участием 12 мужских и 5 женских команд. В рамках соревнований была учреждена Ассоциация развития хоккея исламских стран, куда вошло 13 государств, а также Федерация хоккея Республики Татарстан, с штаб-квартирой в Казани.

"Считаю, очень здорово, что проходил такой турнир, тем более хоккей нас сегодня объединяет. Люди приехали, посоревновались, наша главная задача, чтобы эти федерации имели возможность расширять географию хоккея, чтобы в хоккейную семью вливалось как можно больше разных стран. Естественно, мы будем помогать и тренерскими, и судейскими кадрами", - сказал Третьяк.

"Спасибо Казани, гостеприимному Рустаму Нургалиевичу [Минниханову](глава Республики Татарстан - прим. ТАСС), которые организовали все на самом высоком уровне. Приехавшие команды никогда не играли на таком уровне, для них это был настоящий праздник", - добавил Третьяк.

Хоккей,Владислав Третьяк,
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