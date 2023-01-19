Федерация хоккея России планирует помогать исламским странам

"Считаю, очень здорово, что проходил такой турнир, тем более хоккей нас сегодня объединяет. Люди приехали, посоревновались, наша главная задача, чтобы эти федерации имели возможность расширять географию хоккея, чтобы в хоккейную семью вливалось как можно больше разных стран. Естественно, мы будем помогать и тренерскими, и судейскими кадрами", - сказал Третьяк.