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2 часа назад

Поветкин поддержал хоккеиста Проворова после ЛГБТ-скандала в НХЛ

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Известный российский боксёр Александр Поветкин поддержал выступающего в НХЛ за клуб «Филадельфия Флайерз» российского хоккеиста Ивана Проворова, который отказался надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Поветкин поддержал Проворова после ЛГБТ-скандала в НХЛ
Фото: TwitterTwitter

«Могу сказать, что он красавчик. В спорте не нужны никакие акции. Для чего это делают, я не понимаю. Вы знаете: спорт есть спорт», — цитирует Поветкина «РЕН ТВ».

Ранее стало известно, что Проворов не стал участвовать в акции, посвящённой ЛГБТ-движению. Россиянин не вышел на раскатку перед игрой с «Анахайм Дакс» (5:2), заявив, что он «православный человек».

Действия хоккеиста никак не повлияли на тренерский штаб «Флайерз». В итоге россиянин отыграл в матче с «Анахаймом» 22 минуты.

Хоккей,Александр Поветкин,Иван Проворов,
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