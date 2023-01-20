Поветкин поддержал Проворова после ЛГБТ-скандала в НХЛ

Известный российский боксёр Александр Поветкин поддержал выступающего в НХЛ за клуб «Филадельфия Флайерз» российского хоккеиста Ивана Проворова, который отказался надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
«Могу сказать, что он красавчик. В спорте не нужны никакие акции. Для чего это делают, я не понимаю. Вы знаете: спорт есть спорт», — цитирует Поветкина «РЕН ТВ».
Ранее стало известно, что Проворов не стал участвовать в акции, посвящённой ЛГБТ-движению. Россиянин не вышел на раскатку перед игрой с «Анахайм Дакс» (5:2), заявив, что он «православный человек».
Действия хоккеиста никак не повлияли на тренерский штаб «Флайерз». В итоге россиянин отыграл в матче с «Анахаймом» 22 минуты.