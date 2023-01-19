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1 час назад

Телеведущий Fox News назвал российского хоккеиста героем за отказ участвовать в ЛГБТ-акции

Елена Прошина

Телеведущий Fox News Такер Карлсон назвал российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова героем за его отказ принимать участие в акции поддержки секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

В США назвали героем русского хоккеиста за отказ участвовать в ЛГБТ-акции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Герой, что тут скажешь. Печально, что для этого понадобился иностранец. В хоккее много американцев, но мы видим, что никто из них и слова не сказал об этом. Что стало с их самоуважением?», – сказал Такер Карлсон.

17 января Проворов не вышел на лёд во время раскатки перед игрой с «Анахаймом», но принял участие в матче. Главный тренер хоккейного клуба «Филадельфия» Джон Торторелла заявил, что Проворов не участвовал в раскатке из-за отказа надевать свитер с поддержкой ЛГБТ-сообщества. Сам Проворов заявил, что сделал это из религиозных соображений.

Ранее бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал ситуацию с Иваном Проворовым.

Хоккей,Максим Сушинский,Иван Проворов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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