В США назвали героем русского хоккеиста за отказ участвовать в ЛГБТ-акции

Телеведущий Fox News Такер Карлсон назвал российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова героем за его отказ принимать участие в акции поддержки секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».
«Герой, что тут скажешь. Печально, что для этого понадобился иностранец. В хоккее много американцев, но мы видим, что никто из них и слова не сказал об этом. Что стало с их самоуважением?», – сказал Такер Карлсон.
17 января Проворов не вышел на лёд во время раскатки перед игрой с «Анахаймом», но принял участие в матче. Главный тренер хоккейного клуба «Филадельфия» Джон Торторелла заявил, что Проворов не участвовал в раскатке из-за отказа надевать свитер с поддержкой ЛГБТ-сообщества. Сам Проворов заявил, что сделал это из религиозных соображений.
Ранее бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал ситуацию с Иваном Проворовым.