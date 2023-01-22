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2 часа назад

Главный тренер "Вашингтона" Лавиолетт высказался о травме Овечкина

Газета.Ruиещё 3

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал травму российского форварда команды Александра Овечкина.

Главный тренер "Вашингтона" высказался о травме Овечкина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Из-за повреждения Овечкин пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс» (2:6). Как ранее сообщила пресс-служба «столичных», 37-летний нападающий пропустил игру из-за травмы нижней части тела. Повреждение не носит серьезный характер, Овечкин должен восстановиться в ближайшие дни.

«С игроками всегда что-то происходит. Алекс обычно очень вынослив, но это нечто, из-за чего он не смог кататься на утренней тренировке, нечто, что выбило его из состава на матч», — приводит слова тренера журналистка Саманта Пелл в соцсетях.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 30 заброшенных шайб и 22 результативные передачи в 48 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 810 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. Теперь целью российского форварда остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид повторил достижение Александра Могильного и Павла Буре.

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