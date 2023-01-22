Главный тренер "Вашингтона" высказался о травме Овечкина

«С игроками всегда что-то происходит. Алекс обычно очень вынослив, но это нечто, из-за чего он не смог кататься на утренней тренировке, нечто, что выбило его из состава на матч», — приводит слова тренера журналистка Саманта Пелл в соцсетях.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 30 заброшенных шайб и 22 результативные передачи в 48 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 810 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. Теперь целью российского форварда остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.