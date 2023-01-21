Ничушкин впервые с октября забил гол в НХЛ

Российский нападающий Валерий Ничушкин впервые с октября отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ. Последний раз хоккеист забил гол 26 октября в матче «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Колорадо» (3:2).

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Команда Ничушкина – «Колорадо», сыграла с «Ванкувером». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Кроме россиянина, голами в составе «Колорадо» отметились Эндрю Коглиано, Микко Рантанен и Бред Хант. В составе «Ванкувера» автором единственного гола стал Элиас Петтерссон, которому подачей помог россиянин Андрей Кузьменко.

После этого матча «Колорадо» занимает 8 место в Западной конференции с 51 очками. «Ванкувер» располагается на 12 месте с 39 очками.

В следующем матче соперником «Колорадо» станет «Сиэтл». Матч пройдет 22 января. В этот же день «Ванкувер» сыграет с «Эдмонтоном».

Ничушкину 27 лет. К «Колорадо» нападающий присоединился в 2019, перейдя из «Далласа».