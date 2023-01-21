Американский игрок КХЛ назвал удивившую его в российском хоккее вещь

Американский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Алекс Броадхерст назвал удивившую его в российском хоккее вещь. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что для него стал сюрпризом высокий уровень игроков КХЛ, многие из которых выступали в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Конкуренция удивляет. Здесь идет напряженная борьба, каждая игра очень важна. Я не сразу смог приспособиться к такому уровню сложности», — подчеркнул он.

Броадхерст перешел в омский клуб перед сезоном-2022/2023. В 52 матчах за клуб он набрал 24 очка. Хоккеист известен по выступлениям в североамериканских командах, в том числе в клубе НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».