Овечкин не появился на льду в матче с "Вегасом"

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пропускает встречу регулярного чемпионата против "Вегаса".

Фото: Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters

Как сообщила пресс-служба "столичных", российский форвард пропускает игру из-за травмы нижней части тела. Повреждение не носит серьезный характер, Овечкин должен восстановиться в ближайшие дни.

В матче между "Вегасом" и "Вашингтоном" идет первый период. Счет 2:0 в пользу клуба из Невады. Овечкин пропустил вчерашнюю утреннюю тренировку команды. Как отмечалось, российский нападающий взял время на восстановление.

Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 30 заброшенных шайб и 22 результативные передачи в 48 матчах. За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Овечкин забросил 810 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.