Овечкин не появился на льду в матче с "Вегасом"

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пропускает встречу регулярного чемпионата против "Вегаса".
Как сообщила пресс-служба "столичных", российский форвард пропускает игру из-за травмы нижней части тела. Повреждение не носит серьезный характер, Овечкин должен восстановиться в ближайшие дни.
В матче между "Вегасом" и "Вашингтоном" идет первый период. Счет 2:0 в пользу клуба из Невады. Овечкин пропустил вчерашнюю утреннюю тренировку команды. Как отмечалось, российский нападающий взял время на восстановление.
Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 30 заброшенных шайб и 22 результативные передачи в 48 матчах. За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Овечкин забросил 810 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.
Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы. 9 января Овечкин провел свою 1317-ю игру в НХЛ и вышел на чистое первое место по проведенным матчам среди российских игроков. Ранее сообщалось, что нападающий "Тампы" Никита Кучеров вернулся на первую строчку в рейтинге лучших ассистентов сезона в НХЛ.