The Athletic: Капризов заслуженно носил нашивку ассистента капитана

Журналист The Athletic Джо Смит, комментируя поражение «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз», отметил российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова, который провел матч в роли ассистента капитана.

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«Первое звено потерпело неудачу, на всех нанеся всего два броска по воротам. Даже суперзвезда Кирилл Капризов, который в этом матче заслуженно носил букву «А» на джерси из-за выбывшего Маркуса Фолиньо, нанес в сумме три броска по воротам в последних трех матчах», — заявил Смит.

Встреча закончилась победой хозяев со счетом 5:3.

В концовке первого и в начале второго периода игроки «Флориды» дважды поразили ворота соперника, создав себе комфортное преимущество. Однако почти сразу «Миннесоте» удалось отыграть одну шайбу. Гости отличились в меньшинстве, а в роли ассистента выступил Кирилл Капризов. Под занавес второго периода хозяева снова вернули себе преимущество в две шайбы.

В третьей двадцатиминутке «Уайлд» снова напомнили о себе, реализовав второе меньшинство в матче. Кирилл Капризов оформил вторую голевую передачу.

Затем соперники обменялись результативными действиями в адрес друг друга: в течение 12 минут было заброшено три шайбы, две из которых в ворота «Миннесоты».

Всего в текущем сезоне российский нападающий провел за «Миннесоту» 45 матчей, отметившись 26 заброшенными шайбами и сделав 29 результативных передач. На днях Капризов преодолел отметку в 100 голов в НХЛ.