Тренер «Вашингтона» высказался о состоянии Овечкина после травмы

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт высказался о состоянии капитана команды Александра Овечкина после травмы. Его слова приводятся в Twitter столичного клуба.

«На мой взгляд, Овечкин выглядел хорошо. Его возвращение в строй все еще оценивается как "со дня на день"», — заявил тренер.

Лавиолетт не исключил участия россиянина в матче с «Колорадо Эвеланш», который пройдет утром в среду по московскому времени.

Ранее 24 января стало известно, что Овечкин вернулся к тренировкам на льду после травмы нижней части тела. Из-за повреждения, которое, как отмечается, не носит тяжелый характер, нападающий пропустил игру с «Вегас Голден Найтс».

На данный момент на счету Овечкина 810 заброшенных шайб в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ и отстает от лидирующего в нем канадца Уэйна Гретцки на 84 гола.