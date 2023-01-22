Овечкин за 17 лет в НХЛ пропустил из-за травм лишь 28 матчей

Этот случай стал лишь 28-м в карьере хоккеиста, когда он не смог принять участие в матче из-за повреждения. Овечкин проводит свой 18-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Всего за это время россиянин пропустил по различным причинам, включая травмы, COVID-протокол и дисквалификации, 48 матчей.