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1 час назад

Овечкин за 17 лет в НХЛ пропустил из-за травм лишь 28 матчей

Чемпионат.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» из-за травмы.

Овечкин за 17 лет в НХЛ пропустил из-за травм лишь 28 матчей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Этот случай стал лишь 28-м в карьере хоккеиста, когда он не смог принять участие в матче из-за повреждения. Овечкин проводит свой 18-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Всего за это время россиянин пропустил по различным причинам, включая травмы, COVID-протокол и дисквалификации, 48 матчей.

Отметим, что всего на счету 37-летнего нападающего 1322 встречи в регулярных чемпионатах НХЛ. За это время Овечкин забросил 810 шайб и отдал 652 результативные передачи, суммарно набрав 1462 очка при общем показателе полезности «+85» и 769 минутах штрафного времени.

Хоккей,Александр Овечкин,
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