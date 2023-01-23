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1 час назад

Кросби обошёл Овечкина по очкам за всю историю НХЛ

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«Питтсбург» потерпел второе поражение в трёх последних матчах. В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ он уступил в овертайме «Нью-Джерси» со счётом 1:2.

Кросби обошел Овечкина по очкам за всю историю НХЛ
Фото: ТАССТАСС

Единственный гол в составе «Питтсбурга» забил капитан команды Сидни Кросби, который отличился 22-й раз в сезоне. Он набрал 1463-е очко за карьеру и вышел по этому показателю на единоличное 16-е место в истории НХЛ. Он превзошёл результат капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Отметим, что по ходу текущего сезона Кросби и Овечкин то и дело обгоняют друг друга. Ближайшая цель канадца – результат Стэна Микиты (1467). Овечкин занимает второе место в истории лиги по голам.

На счету российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в прошедшем матче показатель полезности «-1», 1 бросок в створ и 1 блок-шот за 20:13 на льду.

Хоккей,Стэн Микита,Евгений Малкин,Александр Овечкин,
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