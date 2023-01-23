Кросби обошел Овечкина по очкам за всю историю НХЛ

«Питтсбург» потерпел второе поражение в трёх последних матчах. В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ он уступил в овертайме «Нью-Джерси» со счётом 1:2.

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Единственный гол в составе «Питтсбурга» забил капитан команды Сидни Кросби, который отличился 22-й раз в сезоне. Он набрал 1463-е очко за карьеру и вышел по этому показателю на единоличное 16-е место в истории НХЛ. Он превзошёл результат капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Отметим, что по ходу текущего сезона Кросби и Овечкин то и дело обгоняют друг друга. Ближайшая цель канадца – результат Стэна Микиты (1467). Овечкин занимает второе место в истории лиги по голам.