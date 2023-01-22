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32 минуты назад

Кросби обошел Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Газета.Ru

На стадионе «Пруденшал Центр» в Ньюарке продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Джерси Девилз» и «Питтсбург Пингвинз». Идет второй период, счет 1:1.

Кросби обошел Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Фото: газета.ругазета.ру

На первой минуте матча нападающий Нью-Джерси Джек Хьюз открыл счет. На седьмой минуте капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сравнял счет на табло. Таким образом, Кросби набрал 1463-е очко в НХЛовской карьере. По этому показателю он обошел российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который заработал за карьеру 1462 балла.

Перед началом встречи «Питтсбург» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 53 очка. «Нью-Джерси» занимает четвертую позицию на Востоке, имея в активе 62 балла.

Ранее журналист The Athletic Джо Смит, комментируя поражение «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз», отметил российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова, который провел матч в роли ассистента капитана.

Хоккей,Джо Смит,Кирилл Капризов,Александр Овечкин,
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