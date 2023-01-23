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29 минут назад

Экс-форвард "Спартака" Павлюченко назвал бывшего тренера сборной России вторым отцом

Газета.Ru

Бывший форвард сборной России по футболу Роман Павлюченко высказался о лучшем иностранном тренере, с которым работал.

Экс-форвард "Спартака" Павлюченко назвал экс-тренера сборной РФ вторым отцом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Вcе знают, что Гуc Хиддинк — мой второй отец (cмеетcя). Вcе cамые хорошие футбольные воcпоминания cвязаны как раз c ним.

C Гарри Реднаппом отношения были не такие хорошие и теплые, как c Гуcом, но я у него играл и чего-то добилcя в «Тоттенхэме». Реднаппа тоже можно было назвать, но Хиддинк вcе-таки для меня ближе. Гуc — величина», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат.com».

Напомним, Хиддинк возглавлял национальную команду России с 2006 по 2010 год. Под его руководством россияне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы — 2008. Также Хиддинк работал в махачкалинском «Анжи».

Павлюченко выступал за лондонский «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. За это время он провел 112 матчей, в которых отличился 42 голами и десятью результативными передачами. Также он известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив», краснодарскую «Кубань», екатеринбургский «Урал».

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