Главный тренер сборной России по хоккею оценил назначение Гончара в «Ванкувер»

«Назначение Сергея Гончара в «Ванкувер» ожидаемо, разговоры об этом шли. Я ему написал, поздравил, ночь же была, так что пока не звонил. Они работали с Риком Токкетом в «Питтсбурге», хорошо друг друга знают, поэтому «химия» есть. Не просто ведь так они выигрывали вместе. Надеюсь, у Сергея получится исправить непростую ситуацию в «Кэнакс». Его тренерская работа в сборной России завершена? Получается, что на данный момент да. Рад за Гончара, ещё один российский тренер будет работать в НХЛ. Встанет ли он на лавку или будет просто трудиться в системе, будучи тренером по развитию защитников – лучше узнать у самого Серёги», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.