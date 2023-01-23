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1 час назад

Российский хоккеист "Эдмонтона" Костин рассказал о своем отношении к дракам на льду

Газета.Ruиещё 1

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин рассказал о своем отношении к боям на льду и объяснил, почему у него после перехода из «Сент-Луис Блюз» их стало так много.

Костин о драках в НХЛ: главное — не обделаться и не показать, что ты испугался
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Кэссиан ударил меня в спину клюшкой — надо было за себя постоять. А с Лемье я драки не искал. Он ко мне на вбрасывании стал приставить. Говорит: «Ты драку, что ли, ищешь?»

Раз Лемье сам предложил подраться, то я спокойно сказал ему: «Давай». До конца матча осталось минуты полторы, с результатом все уже было ясно, поэтому смело вписался в дело.

Драки не анализирую. Вообще без разницы — выиграл ее или проиграл. Главное — не обделаться и не показать, что ты испугался. Нет смысла как-то специально готовиться. Схватил соперника за свитер и машешь кулаком куда попало», — приводит слова хоккеиста «Спорт-Экспресс».

Костин перешел в «Эдмонтон» в октябре 2022 года в результате обмена на его соотечественника Дмитрия Саморукова. 8 октября стало известно, что «Сент-Луис Блюз», за который выступал нападающий, поместил его на драфт отказов.

Костин был выбран «Сент-Луисом» на драфте в 2017 году. Сезоны 2017/18 и 2018/19 полностью нападающий провел в составе фарм-клуба «Сент-Луиса» «Сан-Антонио Рэмпэйдж» из Американской хоккейной лиги. Игрок дебютировал в Национальной хоккейной лиге 16 ноября 2019 года в матче против «Анахайм Дакс».

Хоккей,Клим Костин,Дмитрий Саморуков,
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