Костин о драках в НХЛ: главное — не обделаться и не показать, что ты испугался

«Кэссиан ударил меня в спину клюшкой — надо было за себя постоять. А с Лемье я драки не искал. Он ко мне на вбрасывании стал приставить. Говорит: «Ты драку, что ли, ищешь?»



Раз Лемье сам предложил подраться, то я спокойно сказал ему: «Давай». До конца матча осталось минуты полторы, с результатом все уже было ясно, поэтому смело вписался в дело.



Драки не анализирую. Вообще без разницы — выиграл ее или проиграл. Главное — не обделаться и не показать, что ты испугался. Нет смысла как-то специально готовиться. Схватил соперника за свитер и машешь кулаком куда попало», — приводит слова хоккеиста «Спорт-Экспресс».