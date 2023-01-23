Белорус Хенкель близок к возвращению в состав «Ак Барса» после травмы — СМИ

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель близок к возвращению в состав казанцев после травмы и может сыграть в ближайших выездных матчах, сообщает Metaratings.ru.

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Последний матч Хенкель сыграл 11 января, когда казанцы на выезде обыграли «Авангард» (2:1). С тех пор он пропустил четыре встречи подряд.

В сезоне 2022/23 на счету 27 летнего белорусского игрока 44 матча регулярного чемпионата Фонбет Чемпионата КХЛ и 8 (1+7) очка при показателе полезности «+13».