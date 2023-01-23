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1 час назад

Хенкель близок к возвращению в состав «Ак Барса» после травмы — СМИ

Матч ТВ

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель близок к возвращению в состав казанцев после травмы и может сыграть в ближайших выездных матчах, сообщает Metaratings.ru.

Белорус Хенкель близок к возвращению в состав «Ак Барса» после травмы — СМИ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Последний матч Хенкель сыграл 11 января, когда казанцы на выезде обыграли «Авангард» (2:1). С тех пор он пропустил четыре встречи подряд.

В сезоне 2022/23 на счету 27 летнего белорусского игрока 44 матча регулярного чемпионата Фонбет Чемпионата КХЛ и 8 (1+7) очка при показателе полезности «+13».

Ближайший матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет 23 января в Челябинске против «Трактора». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на тематических каналах холдинга «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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