"Я сам отлетел": хоккеист Охотюк о столкновении с Овечкиным

Хоккеист Никита Охотюк, российский защитник «Нью-Джерси Дэвилз», рассказал об игре против легендарного нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

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Охотюк отметил, что встретился с Овечкиным во время одного из матчей. Предположительно, Александр не знал, что против него играет российский защитник.

По его словам, в ходе игры он встретился с Овечкиным, отдал пас и принял на себя удар.

«Честно, почувствовал силу Овечкина. Я был готов. Сделал удар в противоход - обычные игроки это чувствуют, но, когда я это сделал с Александром, я сам отлетел», - подчеркнул Охотюк.

Защитник добавил, что Овечкин тоже немного пошатнулся.

Охотюк добавил, что встречался во время игр и с российским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.