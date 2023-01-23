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1 час назад

"Я сам отлетел": хоккеист Охотюк о столкновении с Овечкиным

Илья Родин

Хоккеист Никита Охотюк, российский защитник «Нью-Джерси Дэвилз», рассказал об игре против легендарного нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

"Я сам отлетел": хоккеист Охотюк о столкновении с Овечкиным
Фото: ТАССТАСС

Охотюк отметил, что встретился с Овечкиным во время одного из матчей. Предположительно, Александр не знал, что против него играет российский защитник.

По его словам, в ходе игры он встретился с Овечкиным, отдал пас и принял на себя удар.

«Честно, почувствовал силу Овечкина. Я был готов. Сделал удар в противоход - обычные игроки это чувствуют, но, когда я это сделал с Александром, я сам отлетел», - подчеркнул Охотюк.

Защитник добавил, что Овечкин тоже немного пошатнулся.

Овечкин пропустил игру в НХЛ из-за травмы

Охотюк добавил, что встречался во время игр и с российским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

По его мнению, Панарин хороший человек и игрок, очень коммуникабельный, понимает юмор.

Хоккей,Никита Охотюк,Артемий Панарин,
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