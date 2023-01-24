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1 час назад

Овечкин вернулся к тренировкам после травмы

Lenta.ru

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вернулся к тренировкам с командой после травмы. Об этом в Twitter сообщила корреспондент The Washington Post Саманта Пелл.

Овечкин вернулся к тренировкам после травмы
Фото: ТАССТАСС

По информации корреспондента, форвард отправился с «Вашингтоном» на выездной матч против «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Утром 23 января россиянин вышел на тренировку команды в Денвере.

22 января столичный клуб сообщил, что Овечкин пропустил игру с «Вегас Голден Найтс» из-за полученной травмы. Отмечалось, что хоккеиста беспокоила нижняя часть тела, однако повреждение не носит серьезного характера.

На данный момент на счету Овечкина 810 заброшенных шайб в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ и отстает от лидирующего в нем канадца Уэйна Гретцки на 84 гола.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

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