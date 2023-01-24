Ассистентский хет-трик Артемия Панарина помог «Рейнджерс» переиграть «Флориду»

Завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой между собой сошлись "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Флорида Пантерз". Матч, который прошел на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, закончился победой "Рейнджерс" со счетом 6:2.

Фото: Global Look Press Global Look Press

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Фокс, Мика Зибанеджад (дважды), Джимми Веси. Алексис Лафренье и Филл Хитил.

Российский нападающий Артемий Панарин сделал три результативные передачи. За "Флориду" забили Картер Верхаге и Александр Барков. Таким образом, "Рейнджерс" располагаются на шестой позиции в турнирной таблице в Восточной конференции НХЛ, имея в активе 59 очков.