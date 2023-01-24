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1 час назад

Кубок Стэнли могут не привезти в Россию в этом году

ТАССиещё 1

Российские хоккеисты в случае выигрыша в 2023 году Кубка Стэнли вряд ли смогут привезти трофей в страну. Об этом ТАСС во вторник сообщил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли.

Кубок Стэнли могут не привезти в Россию в этом году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В последний раз Кубок Стэнли приезжал в Россию в сентябре 2021 года, его привозили хоккеисты "Тампы" Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков. В прошлом году нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин не смог привезти трофей в Россию из-за решения НХЛ.

"Возможно, такое решение сохранится", - сказал Дэйли.

Обладатели Кубка Стэнли по окончании сезона могут привезти трофей на несколько дней к себе домой.

Хоккей,Михаил Сергачев,Билл Дэйли,Никита Кучеров,Валерий Ничушкин,Андрей Василевский,Александр Волков,
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