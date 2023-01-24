Кубок Стэнли могут не привезти в Россию в этом году

Российские хоккеисты в случае выигрыша в 2023 году Кубка Стэнли вряд ли смогут привезти трофей в страну. Об этом ТАСС во вторник сообщил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли.

В последний раз Кубок Стэнли приезжал в Россию в сентябре 2021 года, его привозили хоккеисты "Тампы" Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков. В прошлом году нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин не смог привезти трофей в Россию из-за решения НХЛ.

"Возможно, такое решение сохранится", - сказал Дэйли.