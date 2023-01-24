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3 часа назад

Рекламу пива предложили размещать на фасадах стадионов

Парламентская газетаиещё 1

Рекламировать пиво хотят разрешить на спортивных соревнованиях, которые Правительство внесет в специальный реестр. О разработке такой законодательной инициативы рассказали 24 января на заседании рабочей группы «Законодательное обеспечение развития физической культуры и спорта» при Комитете Государственной Думы по физической культуре и спорту. В Министерстве спорта концептуально поддержали инициативу.

Рекламу пива предложили размещать на фасадах стадионов
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По предварительному тексту инициативы пиво и напитки на его основе можно будет рекламировать в местах проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Это будет возможно не только в самих спортивных сооружениях, но и на их крышах, фасадах и территориях, а также входных билетах.

Речь идет о спортивных объектах, вошедших во Всероссийский реестр объектов спорта. Перечень соревнований, на которых может быть размещена такая реклама, определит Правительство. Реклама могла бы быть размещена на официальных сайтах профессиональных спортклубов и лиг, на интернет-страницах, которые определит кабмин.

Концептуально у Министерства спорта возражений к инициативе нет, но нужно будет проработать, сказал заместитель главы ведомства Андрей Федоров. Также инициативой предложили разрешить использовать в рекламе букмекерских контор образы совершеннолетних людей.

Хоккей,Андрей Федоров,Госдума,
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