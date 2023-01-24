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25 минут назад

Заслуженный тренер России предложил НХЛ учредить новый индивидуальный приз

Чемпионат.com

Заслуженный тренер России Юрий Новиков предложил ввести индивидуальную награду вратарю НХЛ, сыгравшему наибольшее количество матчей на ноль по итогам сезона.

Заслуженный тренер России предложил НХЛ учредить новый индивидуальный приз
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Конечно, нужно отдать должное НХЛ как бизнесу, как аналитике, как спорту. Но они упустили очень важный приз. Надо обязательно учредить приз вратарю, который сыграл наибольшее количество матчей на ноль. Потому что сыграть на ноль — это подвиг. Понятно, что полевые помогают, но всё равно всё замыкается на вратаре. В НХЛ при всём к ней уважении такого приза нет, и мы из России шлём им месседж, чтобы они этот приз обязательно сделали», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Текущим лидером НХЛ по количеству шат-аутов является голкипер «Вашингтона» Дарси Кемпер с пятью «сухими» матчами. Из российских вратарей лучшие показатели по матчам на ноль имеют Илья Сорокин и Пётр Кочетков, записавшие на свой счёт по три шат-аута.

Хоккей,Егор Бульчук,Дарси Кемпер,Петр Кочетков,Юрий Новиков,Илья Сорокин,
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