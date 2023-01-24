Орлов рассказал о переживаниях Овечкина из-за отсутствия голов в матчах НХЛ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал, что капитан команды Александр Овечкин переживает, когда у него, несмотря на все усилия, не получается забить в матчах регулярного чемпионата.
«Видно, что когда он каждый раз бросает и не забивает, то переживает. Все хотят, чтобы он поскорее забил. И в домашних играх особенно, так как болельщики ждали этого. Когда перед тобой стоит большая цифра, иногда не сразу получается ее преодолеть», — сказал Орлов в интервью Sport24.
Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 30 заброшенных шайб и 22 результативные передачи в 48 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 810 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.
Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.