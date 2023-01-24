Орлов рассказал о переживаниях Овечкина из-за отсутствия голов в матчах НХЛ

«Видно, что когда он каждый раз бросает и не забивает, то переживает. Все хотят, чтобы он поскорее забил. И в домашних играх особенно, так как болельщики ждали этого. Когда перед тобой стоит большая цифра, иногда не сразу получается ее преодолеть», — сказал Орлов в интервью Sport24.