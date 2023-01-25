Овечкин прокомментировал поражение в матче с «Колорадо», в котором он забил гол

«Не могу сказать, что я на 100% готов, но мог играть. Никто не хочет пропускать игру, несмотря ни на что. Но да, это тяжело. Парни активизировались и сыграли хорошо. К сожалению, мы не забили еще один гол, но приложили много усилий и отлично боролись», — сказал Овечкин.