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1 час назад

Овечкин заявил, что он не был в оптимальной форме в матче с "Колорадо"

Газета.Ru

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своем состоянии в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Его слова передает сайт лиги.

Овечкин прокомментировал поражение в матче с «Колорадо», в котором он забил гол
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Не могу сказать, что я на 100% готов, но мог играть. Никто не хочет пропускать игру, несмотря ни на что. Но да, это тяжело. Парни активизировались и сыграли хорошо. К сожалению, мы не забили еще один гол, но приложили много усилий и отлично боролись», — сказал Овечкин.

Встреча завершилась победой «Эвеланш» со счетом 3:2.

В составе победителей голы на счету Арттури Лехконена, Эндрю Кольяно и Алекса Ньюхука. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин очков не набрал, а голкипер Александр Георгиев совершил 37 сэйвов из 39 бросков соперника.

У «столичных» шайбы забросили Конор Шири и Александр Овечкин.

Таким образом, на счету 37-летнего россиянина — 31 заброшенная шайба и 22 результативные передачи в 49 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 811 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.

Хоккей,Конор Шири,Эндрю Кольяно,Арттури Лехконен,Александр Георгиев,Валерий Ничушкин,Александр Овечкин,
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