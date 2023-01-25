Овечкин прокомментировал поражение в матче с «Колорадо», в котором он забил гол

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своем состоянии в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Его слова передает сайт лиги.
«Не могу сказать, что я на 100% готов, но мог играть. Никто не хочет пропускать игру, несмотря ни на что. Но да, это тяжело. Парни активизировались и сыграли хорошо. К сожалению, мы не забили еще один гол, но приложили много усилий и отлично боролись», — сказал Овечкин.
Встреча завершилась победой «Эвеланш» со счетом 3:2.
В составе победителей голы на счету Арттури Лехконена, Эндрю Кольяно и Алекса Ньюхука. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин очков не набрал, а голкипер Александр Георгиев совершил 37 сэйвов из 39 бросков соперника.
У «столичных» шайбы забросили Конор Шири и Александр Овечкин.
Таким образом, на счету 37-летнего россиянина — 31 заброшенная шайба и 22 результативные передачи в 49 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 811 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.