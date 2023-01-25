Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
1 час назад

Овечкин высказался о своем состоянии после травмы

Lenta.ru

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о своем состоянии после травмы. Его слова приводит официальный сайт клуба.

Овечкин высказался о своем состоянии после травмы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Никто не хочет пропускать игры, неважно, по какой причине. Но да, это сложно. Я не могу сказать, что был на 100 процентов здоров, но я смог играть», — заявил Овечкин.

Несмотря на проигрыш во встрече с «Колорадо Эвеланш», форвард заявил, что столичная команда выиграет еще много матчей, если продолжит выступать на том же уровне.

Ранее в среду, 25 января, «Вашингтон» уступил на выезде «Колорадо» со счетом 2:3. Овечкин забросил шайбу в третьем периоде. Таким образом, он забил 447-й гол в гостевых матчах лиги и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю.

24 января стало известно, что Овечкин вернулся к тренировкам на льду после травмы нижней части тела. Из-за повреждения нападающий пропустил игру с «Вегас Голден Найтс».

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители