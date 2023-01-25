Овечкин высказался о своем состоянии после травмы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о своем состоянии после травмы. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Никто не хочет пропускать игры, неважно, по какой причине. Но да, это сложно. Я не могу сказать, что был на 100 процентов здоров, но я смог играть», — заявил Овечкин.

Несмотря на проигрыш во встрече с «Колорадо Эвеланш», форвард заявил, что столичная команда выиграет еще много матчей, если продолжит выступать на том же уровне.

Ранее в среду, 25 января, «Вашингтон» уступил на выезде «Колорадо» со счетом 2:3. Овечкин забросил шайбу в третьем периоде. Таким образом, он забил 447-й гол в гостевых матчах лиги и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю.

24 января стало известно, что Овечкин вернулся к тренировкам на льду после травмы нижней части тела. Из-за повреждения нападающий пропустил игру с «Вегас Голден Найтс».