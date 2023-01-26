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43 минуты назад

"Торонто" в овертайме обыграло "Рейнджерс" в матче НХЛ

Газета.Ruиещё 1

Завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Торонто Мэйпл Лифс" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Матч, который прошел на стадионе "Скотиабанк Арена" в Торонто, закончился победой "Торонто" со счетом 3:2 (ОТ). В самом начале первого периода счет в матче открыл нападающий "Торонто" Понтус Хольмберг.

"Торонто" в овертайме обыграло "Рейнджерс" в матче НХЛ
Фото: Twitter НХЛTwitter НХЛ

Во второй двадцатиминутке заброшенными шайбами дважды отличился игрок "Рейнджерс" Филип Хитил. За четыре с небольшим минуты до конца третьего периода защитник "Торонто" Тимоти Лильегрен сравнял счет на табло и перевел матч в дополнительное время. На первой минуте овертайма победную шайбу забросил форвард "Торонто" Митч Марнер.

Таким образом, "Торонто" располагается на втором месте в Восточной конференции НХЛ, имея в активе 68 очков. "Рейнджерс" занимает шестую позицию, набрав 60 баллов. Ранее сообщалось, что российский нападающий Андрей Кузьменко может подписать контракт с "Ванкувером" на $5–6 млн.

Хоккей,Митч Марнер,Тимоти Лильегрен,Андрей Кузьменко,
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