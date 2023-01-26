"Торонто" в овертайме обыграло "Рейнджерс" в матче НХЛ

Завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Торонто Мэйпл Лифс" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Матч, который прошел на стадионе "Скотиабанк Арена" в Торонто, закончился победой "Торонто" со счетом 3:2 (ОТ). В самом начале первого периода счет в матче открыл нападающий "Торонто" Понтус Хольмберг.

Фото: Twitter НХЛ Twitter НХЛ

Во второй двадцатиминутке заброшенными шайбами дважды отличился игрок "Рейнджерс" Филип Хитил. За четыре с небольшим минуты до конца третьего периода защитник "Торонто" Тимоти Лильегрен сравнял счет на табло и перевел матч в дополнительное время. На первой минуте овертайма победную шайбу забросил форвард "Торонто" Митч Марнер.