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1 час назад

Хоккейный тренер Кривокрасов рассказал, как в Финляндии изменилось отношение к россиянам

Газета.Ru

Тренер «Сибири» Сергей Кривокрасов, ранее работавший в Финляндии, ответил, повлияли ли события 24 февраля на отъезд из страны.

Тренер "Сибири" рассказал, как в Финляндии изменилось отношение к русским
Фото: газета.ругазета.ру

» Да. Я видел, какое стало отношение к русским игрокам. Пошли разговоры, оставлять их или нет. Соответственно, мне стало некомфортно. Хотя на руках был действующий контракт с клубом. Но я принял для себя решение уехать. Меня «Юкурит» спокойно отпустил.

Я объяснил Йокинену, что стал чувствовать себя в Финляндии некомфортно. Честно сказал, что не смогу отдаваться работе на сто процентов», — передает слова Кривокрасова Sport24.

С 2021 по 2022 год Кривокрасов работал в финском «Юкурите» ассистентом главного тренера.

Стоит отметить, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) наблюдается сокращение иностранных хоккеистов и клубов. Многие легионеры покинули Россию из-за ситуации на Украине. Некоторые федерации пошли против выступления своих хоккеистов в КХЛ. Так в Латвии приняли закон, запрещающий местным спортсменам и тренерам принимать участие в соревнованиях на территории России и Белоруссии.

Также состав лиги покинули рижское «Динамо» и финский «Йокерит».

Хоккей,Сергей Кривокрасов,Динамо Рига,
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