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1 час назад

«Витязь» нанёс «Сочи» 40-е поражение в основное время в сезоне

Чемпионат.comиещё 4

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

«Витязь» на выезде обыграл «Сочи» в матче КХЛ
Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

На 10-й минуте Кирилл Рассказов вывел подмосковную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Артём Бородкин и Степан Старков. За 38 секунд до завершения второго периода Владислав Кара удвоил преимущество «Витязя». Баллы за результативные передачи записали на свой счёт Степан Старков и Игорь Головков.

Южный клуб потерпел 40-е поражение в основное время в сезоне.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 31 января в Москве сыграет со «Спартаком». «Витязь» 29 января примет «Металлург».

Хоккей,Степан Старков,Артем Бородкин,Владислав Кара,Игорь Головков,Кирилл Рассказов,Металлург,Фонбет,Спартак,
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