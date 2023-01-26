Россиянин подписал контракт с НХЛ на 11 миллионов долларов

Российский форвард Андрей Кузьменко заключил новый контракт с канадским клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» на 11 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: официальный сайт ХК СКА официальный сайт ХК СКА

Новое соглашение рассчитано на два сезона, а годовая зарплата Кузьменко составит 5,5 миллионов долларов. При этом текущий сезон является для 26-летнего Кузьменко дебютным в НХЛ. В 47 матчах регулярного чемпионата лиги он успел набрать 43 очка.

Контракт новичка с «Ванкувером» Кузьменко подписал в июне 2022 года. До этого в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард защищал цвета петербургского СКА и московского ЦСКА.