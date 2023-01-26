Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
23 минуты назад

Российский хоккеист подписал контракт с НХЛ на 11 миллионов долларов

Елена Прошина

Российский форвард Андрей Кузьменко заключил новый контракт с канадским клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» на 11 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Россиянин подписал контракт с НХЛ на 11 миллионов долларов
Фото: официальный сайт ХК СКАофициальный сайт ХК СКА

Новое соглашение рассчитано на два сезона, а годовая зарплата Кузьменко составит 5,5 миллионов долларов. При этом текущий сезон является для 26-летнего Кузьменко дебютным в НХЛ. В 47 матчах регулярного чемпионата лиги он успел набрать 43 очка.

Контракт новичка с «Ванкувером» Кузьменко подписал в июне 2022 года. До этого в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард защищал цвета петербургского СКА и московского ЦСКА.

Напомним, что ранее Кузьменко стал единоличным лидером снайперской гонки Кубка Гагарина-2022.

Хоккей,Андрей Кузьменко,СКА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители