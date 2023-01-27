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31 минуту назад

Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Питтсбург" в НХЛ

Газета.Ru

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на своем льду принимал "Питтсбург Пингвинз". В основное время команды не смогли выявить победителя, в серии буллитов точнее оказались хозяева. "Столичные" открыли счет уже на шестой минуте. Сразу трое российских игроков поучаствовали в голе. Автором заброшенной шайбы стал Александр Овечкин, в качестве ассистентов ему выступили Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. В начале второго периода гости усилиями Дэнтона Хайнена смогли отыграться в равных составах.

Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Питтсбург" в НХЛ
Фото: ReutersReuters

В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами в ворота друг друга. На 46-й минуте Маркус Юханссон снова вывел "Кэпиталз" вперед, а на 53-й минуте Брайан Раст снова сравнял счет. Овертайм прошел без заброшенных шайб, а в серии буллитов решающий бросок реализовал Никлас Бекстрем. Стоит отметить, что для Александра Овечкина этот матч стал вторым после возвращения.

Он пропустил матч против "Вегаса" из-за травмы нижней части тела. Ранее сообщалось, что Овечкин благодаря заброшенной шайбе в матче с "Питтсбургом" вышел на четвертое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах.

Хоккей,Брайан Раст,Маркус Юханссон,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
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