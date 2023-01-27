Овечкин сократил отставание от Гретцки до 82 шайб

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин продолжает сокращать отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки.

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Минувшей ночью "Вашингтон" на своей площадке принимал "Питтсбург". Этот матч посетил бывший игрок столичного клуба Александр Семин, которому зрители устроили овацию. Поддержка бывшего партнера помогла "Кэпиталз", которые выиграли в овертайме - 3:2.

В первом периоде счет в матче открыл Александр Овечкин. Для россиянина этот гол стал 812-м в карьере, и он сократил отставание от Гретцки до 82-х шайб.

Во втором периоде гости усилиями Дэнтона Хайнена отыгрались, а в третьем игровом отрезке команды обменялись голами - на шайбу Маркуса Юханссона "пингвины" ответили голом Брайана Раста.

А в серии буллитов "Вашингтон" все же вырвал победу. На счету российских игроков столичной команды Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова по голевой передаче.