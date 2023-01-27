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1 час назад

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 82 шайб

Российская Газета

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин продолжает сокращать отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки.

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 82 шайб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минувшей ночью "Вашингтон" на своей площадке принимал "Питтсбург". Этот матч посетил бывший игрок столичного клуба Александр Семин, которому зрители устроили овацию. Поддержка бывшего партнера помогла "Кэпиталз", которые выиграли в овертайме - 3:2.

В первом периоде счет в матче открыл Александр Овечкин. Для россиянина этот гол стал 812-м в карьере, и он сократил отставание от Гретцки до 82-х шайб.

Во втором периоде гости усилиями Дэнтона Хайнена отыгрались, а в третьем игровом отрезке команды обменялись голами - на шайбу Маркуса Юханссона "пингвины" ответили голом Брайана Раста.

А в серии буллитов "Вашингтон" все же вырвал победу. На счету российских игроков столичной команды Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова по голевой передаче.

В другом матче отметился еще один россиянин. Никита Кучеров помог "Тампе-Бэй" переиграть "Бостон" - 3:2. На счету российского нападающего три голевые передачи.

Хоккей,Брайан Раст,Маркус Юханссон,Уэйн Гретцки,Александр Семин,Никита Кучеров,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
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