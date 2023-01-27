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1 час назад

Овечкин стал рекордсменом по первым голам в матчах регулярки и плей-офф НХЛ

Чемпионат.com

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов — 3:2.

Овечкин побил еще один рекорд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

\Счёт в матче открыл капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Это 152-й раз, когда россиянин открывает счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. По этому показателю Овечкин стал лучшим игроком в истории НХЛ, обогнав легендарного чешского нападающего Яромира Ягра (151). Тройку лучших по первым голам в матче регулярки и плей-офф замыкает Бретт Халл (149).

37-летний нападающий вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах, забив 401-й гол за карьеру на домашней арене столичной команды.

Хоккей,Бретт Халл,Александр Овечкин,
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