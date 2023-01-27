CAS дисквалифицировал следж-хоккеиста Шихова, изменив решение РУСАДА

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично изменил решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) по наказанию следж хоккеиста Константина Шихова и дисквалифицировал спортсмена на 18 месяцев, сообщает пресс служба РУСАДА.

16 ноября 2021 года Шихов сдал пробу со следами хлорталидона, 28 января 2022 го ДАК РУСАДА вынес Шихову предупреждение. В марте 2022 года Международный паралимпийский комитет (IPC) обратился в CAS с апелляцией на это решение.