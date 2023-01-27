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47 минут назад

CAS дисквалифицировал следж-хоккеиста Шихова на 18 месяцев, изменив решение РУСАДА

Матч ТВ

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично изменил решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) по наказанию следж хоккеиста Константина Шихова и дисквалифицировал спортсмена на 18 месяцев, сообщает пресс служба РУСАДА.

CAS дисквалифицировал следж-хоккеиста Шихова, изменив решение РУСАДА
Фото: Матч ТВМатч ТВ

16 ноября 2021 года Шихов сдал пробу со следами хлорталидона, 28 января 2022 го ДАК РУСАДА вынес Шихову предупреждение. В марте 2022 года Международный паралимпийский комитет (IPC) обратился в CAS с апелляцией на это решение.

— Дисквалификация действует с 19 января 2023 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, — говорится в заявлении РУСАДА.

Хоккей,Константин Шихов,
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