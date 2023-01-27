"Лада" отправила пакет документов для вступления в КХЛ

"Лада" отправила в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) пакет документов с гарантиями для участия в чемпионате следующего сезона. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор тольяттинского клуба Александр Чеботарев.
1 ноября 2022 года "Лада" отправила официальную заявку на вступление в лигу. Президент КХЛ Алексей Морозов в начале декабря сообщил, что от клуба ждут финансовых гарантий как минимум на три года. Заявку "Лады" рассмотрят на заседании совета директоров КХЛ в конце марта.
"Финансовые гарантии были нами отправлены. Весь пакет содержит в себе документы, подтверждающие структуру клуба согласно регламенту, - сказал Чеботарев. - Это первая команда, детско-спортивная школа, существующая у нас на 10 возрастов. Также это документы о наличии у нас соответствующего спортсооружения, мы предоставили договор на прошлый сезон и согласие арены на продление этого договора на следующий сезон".
"Гарантии предусматривают, что бюджет соответствует финансовым требованиям. Эти финансовые средства у нас есть на три сезона, а не на один, - уточнил собеседник агентства. - Мы также предоставили информацию относительно продажи билетов и маркетинговой составляющей, весь пакет получился из порядка 17 позиций. Мы допускаем, что у лиги могут быть вопросы по некоторым позициям, и мы готовы устранять недостатки. Очень благодарны лиге за терпение, потому как мы дважды просили отсрочку, и за то, что лига вошла в наше положение".
Документы в КХЛ формировались по ходу сезона, когда у партнеров "Лады" еще не закончился финансовый год, подчеркнул Чебатарев.
"Остальные вопросы мы будем решать в рабочем порядке. Совет директоров в конце марта, но к началу марта мы должны отшлифовать все требования в рабочем порядке напрямую со специалистами лиги по каждому направлению нашего допуска. Будем с ними встречаться, что-то доводить, это наши рабочие моменты", - пояснил он.