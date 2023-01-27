"Лада" отправила пакет документов для вступления в КХЛ

"Гарантии предусматривают, что бюджет соответствует финансовым требованиям. Эти финансовые средства у нас есть на три сезона, а не на один, - уточнил собеседник агентства. - Мы также предоставили информацию относительно продажи билетов и маркетинговой составляющей, весь пакет получился из порядка 17 позиций. Мы допускаем, что у лиги могут быть вопросы по некоторым позициям, и мы готовы устранять недостатки. Очень благодарны лиге за терпение, потому как мы дважды просили отсрочку, и за то, что лига вошла в наше положение".