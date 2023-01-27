Шайба Полунина принесла «Локомотиву» победу над СКА
Железнодорожники готовятся к плей-офф.
Сегодня, 27 января, в Ярославле состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Локомотив» принимал на своём льду СКА. Подопечные Игоря Никитина одержали победу с минимальным преимуществом – 1:0.
Единственная шайба была заброшена за 17 секунд до окончания второго периода. Степан Фальковский блокировал бросок Павла Красковского, но отскок получился на клюшку Полунина, и Александр уже добивал в открытый ближний угол ворот.
Для «Локомотива» эта победа стала третье подряд. Ранее ярославцы одолели «Салават Юлаев» (3:2) и «Витязь» (3:1). Теперь в активе железнодорожников 76 очков, они занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (90) располагается на первой строчке.