Овечкин установил новый рекорд НХЛ по заброшенным шайбам

Игрок клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб в большинстве в ворота "Питтсбурга".

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Напомним, в ночь на 27 января "Вашингтон" обыграл "Питтсбург" со счетом 3:2 (Б), а Овечкин забросил шайбу в большинстве. Это 21 гол россиянина забитый в ворота "пингвинов" в формате 5 на 4. По этому показателю он обошел Майка Гартнера (20). Шайба в матче с "Питтсбургом" стала для российского нападающего 812-й за всю карьеру в НХЛ.

Напомним, что главной целью россиянина в лиге является легендарный рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам. Он составляет 894 гола. Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 50 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.