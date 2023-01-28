Канадский хоккеист Гилмор адресовал игрокам "Торпедо" "жест смерти"

На стадионе «Минск-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой торпедовцев со счетом 3:2.

Фото: Телеграм-канал «Хоккей без зрителей» Телеграм-канал «Хоккей без зрителей»

В одном из эпизодов матча канадский защитник минчан Джон Гилмор, чем-то недовольный, находясь на своей скамейке запасных, адресовал нижегородцам угрожающий жест. Гилмор провел большим пальцем себе по горлу — такой жест носит название «жеста смерти».

После этого канадец показал в сторону скамейки запасных «Торпедо» средний палец.

В составе «Динамо» голами отметились Никита Пышкайло и Роман Горбунов. У «Торпедо» шайбы забросили Глеб Иванов и Максим Летунов. Победу своей команде в серии буллитов принес Алексей Кручинин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» сыграет со СКА в Санкт-Петербурге. «Динамо» примет «Куньлунь». Оба матча состоятся 30 января.