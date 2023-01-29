Варламов совершил невероятное спасение клюшкой из пустых ворот

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

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Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил чудо-сейв в середине второго периода. Нападающий «Вегаса» Райлли Смит получил пас на пустые ворота и бросал казалось бы наверняка. Однако россиянин успел вытянуть клюшку и спасти команду от стопроцентного гола.

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