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1 час назад

Варламов совершил невероятное спасение клюшкой из пустых ворот в матче с «Вегасом»

Чемпионат.comиещё 3

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Варламов совершил невероятное спасение клюшкой из пустых ворот
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил чудо-сейв в середине второго периода. Нападающий «Вегаса» Райлли Смит получил пас на пустые ворота и бросал казалось бы наверняка. Однако россиянин успел вытянуть клюшку и спасти команду от стопроцентного гола.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

Варламов отразил 44 из 45 броска по воротам и был признан третьей звездой матча.

Хоккей,Райлли Смит,Семен Варламов,
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