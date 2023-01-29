Ротенберг: если из НХЛ уберут русских, все рухнет

В заокеанской лиге большая русская диаспора.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением о роли российских хоккеистов в НХЛ. Ранее Лига позвала рекордное количество отечественных хоккеистов на «Матч всех звёзд» — девять. Также НХЛ встала на сторону защитника «Филадельфии» Проворова, когда Иван отказался надевать радужный джерси в рамках акции по поддержке ЛГБТ.
«Всё это подтверждает факт, что в НХЛ работают очень умные люди, думающие об общих интересах. Представим, что Лига решила убрать русских – что тогда будет? Всё рухнет, как это произошло на международном уровне. Не будет дохода, пропадёт и спортивный интерес, и интерес зрителей, потому что на сегодня русские тащат весь хоккей», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».
Также первый вице президент ФХР подчеркнул, что организаторы «Матча звёзд НХЛ» выбирали хоккеистов не по паспорту, а затем россиян признали лучшими игроками встречи и простые зрители.