Ротенберг: если из НХЛ уберут русских, все рухнет

«Всё это подтверждает факт, что в НХЛ работают очень умные люди, думающие об общих интересах. Представим, что Лига решила убрать русских – что тогда будет? Всё рухнет, как это произошло на международном уровне. Не будет дохода, пропадёт и спортивный интерес, и интерес зрителей, потому что на сегодня русские тащат весь хоккей», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».