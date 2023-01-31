Овечкина сравнили с ушедшим из жизни Бобби Халлом

Бронзовый призер чемпионата СССР Сергей Черкас сравнил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с великим канадским игроком Бобби Халлом, который ушел из жизни 30 января. Его слова передает «РБ Спорт».

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«С броском Овечкина бросок Халла можно сравнить? Овечкин в определенной степени — последователь канадца. Если бы Саша не обладал мощным, поставленным броском, он не забросил бы в НХЛ 812 шайб», — сказал Черкас.

37-летний россиянин занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. На данный момент в его активе 812 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, на счету Гретцки — 894 шайбы.

В сезоне-2022/23 Овечкин забил 32 гола и отдал 22 результативные передачи в 51 матче регулярного чемпионата.

Российский нападающий выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года и является капитаном команды. В 2018 году в составе столичного клуба он стал обладателем Кубка Стэнли.