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2 часа назад

Экс-хоккеист Черкас сравнил Овечкина с ушедшим из жизни Бобби Халлом

Газета.Ruиещё 3

Бронзовый призер чемпионата СССР Сергей Черкас сравнил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с великим канадским игроком Бобби Халлом, который ушел из жизни 30 января. Его слова передает «РБ Спорт».

Овечкина сравнили с ушедшим из жизни Бобби Халлом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«С броском Овечкина бросок Халла можно сравнить? Овечкин в определенной степени — последователь канадца. Если бы Саша не обладал мощным, поставленным броском, он не забросил бы в НХЛ 812 шайб», — сказал Черкас.

37-летний россиянин занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. На данный момент в его активе 812 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, на счету Гретцки — 894 шайбы.

В сезоне-2022/23 Овечкин забил 32 гола и отдал 22 результативные передачи в 51 матче регулярного чемпионата.

Российский нападающий выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года и является капитаном команды. В 2018 году в составе столичного клуба он стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Уэйн Гретцки заявил, что для Александра Овечкина важнее быть чемпионом НХЛ, чем побить его рекорд по количеству заброшенных шайб.

Хоккей,Сергей Черкас,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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