Гретцки попросил самолет при побитии Овечкиным его рекорда

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки попросил руководство «Вашингтон Кэпиталс» об услуге в случае, если россиянин Александр Овечкин побьет его рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводятся в Twitter NBC Sports Washington.

Гретцки заявил, что собирается лично увидеть рекордную заброшенную шайбу Овечкина, но для этого просит личный транспорт.

«Если [владелец "Вашингтона"] мистмистер Тед Леонсис даст мне свой самолет, то я полечу куда угодно», — подчеркнул он.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайбы. Отставание от Гретцки составляет 82 гола.