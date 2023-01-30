Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
4 часа назад

Стали известны подробности драки подростков на хоккейном матче в Москве

Lenta.ruиещё 2

В воскресенья, 29 января, во время матча Открытого первенства Москвы среди команд 2006 года «Армада» — «Северная звезда» произошла драка, в результате которой пострадал один из подростков. В беседе с «Лентой.ру» директор ХК «Армада» Владимир Леонтьев рассказал, что пострадавший уже вернулся к занятиям.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что разнимавший драку хоккейный судья сделал ребенку подножку и тот ударился головой об лед. Подростка пришлось госпитализировать с подозрением на сотрясение мозга.

Ребенок обследован, у нас есть медицинское заключение, сотрясения у него никакого нет, просто есть незначительные ушибы. К тренировкам ребенок допущен - Владимир Леонтьев, директор ХК «Армада».

Решение по поводу его дальнейшего участия в играх, по словам директора ФК, будет принимать Федерация хоккея Москвы (ФХМ). Леонтьев также отметил, что у родителей подростка нет претензий к арбитру. И, в целом, ни у кого ни к кому нет официальных претензий. «Это же хоккей», — отметил он.

В ФХМ заявили, что в понедельник, 30 января проведут внеочередное заседание спортивно-дисциплинарного комитета, который рассмотрит эпизод с дракой игроков, а также оценит действия арбитров этого матча.

Ранее врач-педиатр Ольга Комиссарова назвала лыжи и хоккей лучшими видами спорта для часто болеющих детей.

Хоккей,Видео,Владимир Леонтьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители