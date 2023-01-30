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1 час назад

КХЛ назвала лучших игроков 21-й недели сезона

Матч ТВиещё 3

Пресс служба ФОНБЕТ Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) назвала имена лучших игроков прошедшей игровой недели.

КХЛ назвала лучших игроков 21-й недели сезона
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Лучшим вратарем признан Адам Хуска из нижегородского «Торпедо», который одержал две победы в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 102 броска, из которых он отразил 97,06%. Коэффициент надежности голкипера составил 0,97.Среди защитников лучшим стал представитель владивостокского «Адмирала» Либор Шулак, набравший 4 (1+3) очка в двух матчах недели при показателе полезности «+4».

Лучшим нападающим признан Александр Кадейкин из уфимского «Салавата Юлаева», набравший в трех матчах недели 4 очка (2+2) при показателе полезности «+2».

Форвард хабаровского «Амура» Никита Гребенкин стал лучшим новичком недели. Он набрал 4 (1+3) очка в трех матчах недели.

Хоккей,Либор Шулак,Александр Кадейкин,Торпедо,Фонбет,ХК Амур,
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