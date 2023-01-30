КХЛ назвала лучших игроков 21-й недели сезона

Пресс служба ФОНБЕТ Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) назвала имена лучших игроков прошедшей игровой недели.
Лучшим вратарем признан Адам Хуска из нижегородского «Торпедо», который одержал две победы в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 102 броска, из которых он отразил 97,06%. Коэффициент надежности голкипера составил 0,97.Среди защитников лучшим стал представитель владивостокского «Адмирала» Либор Шулак, набравший 4 (1+3) очка в двух матчах недели при показателе полезности «+4».
Лучшим нападающим признан Александр Кадейкин из уфимского «Салавата Юлаева», набравший в трех матчах недели 4 очка (2+2) при показателе полезности «+2».
Форвард хабаровского «Амура» Никита Гребенкин стал лучшим новичком недели. Он набрал 4 (1+3) очка в трех матчах недели.