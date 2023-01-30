КХЛ назвала лучших игроков 21-й недели сезона

Лучшим вратарем признан Адам Хуска из нижегородского «Торпедо», который одержал две победы в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 102 броска, из которых он отразил 97,06%. Коэффициент надежности голкипера составил 0,97.Среди защитников лучшим стал представитель владивостокского «Адмирала» Либор Шулак, набравший 4 (1+3) очка в двух матчах недели при показателе полезности «+4».