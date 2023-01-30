Ушёл из жизни член Зала хоккейной славы и участник Суперсерии-1974 Бобби Халл

Сегодня, 30 января, ушёл из жизни член Зала хоккейной славы Бобби Халл, информирует Chicago Daily Herald. Обладателю Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» (1961) было 84 года.

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Халл 12 раз вызывался на Матчи звёзд НХЛ с 1960 по 1972 год, участвовал в Суперсерии-1974 в составе сборной Канады, а также выигрывал Кубок Канады в 1976 году. Бобби является трёхкратным обладателем «Арт Росс Трофи» (1960, 1962, 1966), двукратным обладателем «Харт Мемориал Трофи» (1965, 1966), обладателем «Леди Бинг Трофи» (1965) и «Приза Лестера Патрика» (1969), членом Зала хоккейной славы (1983) и Зала спортивной славы Канады (1988), офицером ордена Канады (1978).

Халла включили в два списка 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ — по версии журнала Hockey News (1998) и по версии НХЛ (2017).

За карьеру в НХЛ экс-форвард принял участие в 1063 встречах, в которых набрал 1170 (610+560) очков. Кроме того, Халл записал на свой счёт 129 (62+67) баллов в 119 матчах плей-офф. Бобби ещё семь лет провёл в WHA, набрав 638 (303+335) очков в 411 встречах и оформив 80 (43+37) баллов в 60 матчах плей-офф.