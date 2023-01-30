Российского вратаря Василевского признали третьей звездой недели в НХЛ

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский признан третьей звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба лиги.

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Василевский на прошедшей неделе провел три матча, в которых одержал три победы. "Тампа" обыграла на своем льду "Миннесоту" (4:2), "Бостон" (3:2) и "Лос-Анджелес" (5:2). Василевский отразил 96 из 102 бросков по своим воротам. В матче против "Миннесоты" россиянин одержал 250-ю победу в 389 матчах в НХЛ, в которых он попадал в стартовый состав. Быстрее него такой отметки достигал канадец Кен Драйден, которому для это потребовалась 381 игра.

Первой звездой недели был признан нападающий "Оттавы" Клод Жиру. Его команда выиграла три матча, переиграв на своей площадке "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1) и "Монреаль" (5:0), а также оказавшись сильнее "Торонто" на выезде (6:2). Жиру в этих матчах забросил четыре шайбы и сделал три результативные передачи.