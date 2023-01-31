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1 час назад

Овечкин поделился ожиданиями от Матча звёзд НХЛ

Betassist

Sportsnet Овечкин поделился ожиданиями от Матча звёзд НХЛ

Овечкин поделился ожиданиями от Матча звёзд НХЛ
Фото: BetassistBetassist

Там будет сразу девять россиян.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от Матча звёзд НХЛ. Он посетит это мероприятие с семьёй.

«Дети будут там. Так что да, будет весело. К сожалению, иногда вы не можете поехать по разным причинам. Но если у вас есть шанс поехать туда, это хорошая возможность сыграть с лучшими, повеселиться, весело пр

Сергей взволнован. Он будет счастлив. Это прекрасное время», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне Овечкина выбрали на Матч звёзд, но он не смог принять участие из-за заражения коронавирусом. Для Александра это будет восьмой звёздный уикенд в карьере, последний раз он играл в 2018 году.

Всего в текущем сезоне на Матче звёзд примут участие девять россиян. Мероприятие состоится на стадионе «Флориды».

Хоккей,Александр Овечкин,
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